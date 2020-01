Federer, pe punctul de a deveni miliardar: Cum arata topul sportivilor care au strans peste 1 miliard de dolari

Ziare.

In varsta de 38 ani, Federer a adunat pana in prezent 900 milioane de dolari, pe terenul de tenis si in afara acestuia. Doar pe parcursul anului 2019, el a incasat 93,4 milioane dolari, acesta fiind cel mai prolific sezon din cariera sa.Aceasta suma va fi egalata sau chiar depasita in 2020, in special datorita contractului important pe care l-a semnat in 2018 cu producatorul japonez de echipament sportiv Uniqlo, a carui valoare este estimata la 30 milioane dolari pe an. La acesta se adauga alte contracte de marketing semnate de elvetian, precum si premiile pe care le va incasa la turneele din acest an, astfel ca veniturile totale ale campionului din Tara Cantoanelor vor depasi un miliard de dolari pana la sfarsitul anului.Singurii sportivi de top care au mai reusit pana acum sa devina miliardari sunt toti americani: jucatorul de golf Tiger Woods (44 ani), care a atins miliardul de dolari in 2009, baschetbalistul Michael Jordan (56 ani), devenit la randul sau miliardar in 2015, si boxerul Floyd Mayweather (42 ani), supranumit "Money", in 2017.Site-ul tennis.com reaminteste, insa, ca fostul tenisman profesionist roman Ion Tiriac a atins statutul de miliardar la multi ani dupa retragere, gratie afacerilor sale din domeniul bancar si alte investitii.Un alt fost sportiv devenit miliardar este brazilianul Jorge Paulo Lemann, un prieten al lui Federer, care a jucat la randul sau tenis la cel mai inalt nivel inainte de a deveni investitor.