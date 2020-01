Federer se califica in optimi la Australian Open dupa un meci de infarct

The Swiss Maestro survives 👊@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO - #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Tenismenul elvetian, de sase ori campion la Melbourne, ultima oara in 2018, a trecut greu in turul trei de australianul John Millman (locul 47 in clasamentul ATP), care, in urma cu doi, l-a eliminat surprinzator in optimi la US Open.4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7-6 (8) a fost scorul intalnirii care a durat peste patru ore.In super tie-breakul din setul cinci, Federer a revenit de la 4-8, reusind sase puncte la rand si adjudecandu-si o victorie muncita din greu."Noroc ca a fost un super tie-break pentru ca altfel as fi pierdut. John a facut un meci extraordinar si putea fi aici in locul meu. Am avut poate si putina sansa la final. Ce meci a fost! John merita la fel e mult victoria. Aveam deja pregatit discursul pentru infrangere", a spus Federer dupa terminarea meciului.Cu acest succes, Federer a ajuns la 100 de victorii la Australian Open!In optimile de finala, Roger Federer il va intalni pe ungurul Marton Fucsovics.I.G.