Lovitura financiara data de Roger Federer: Cati bani primeste din partea fiecarui sponsor

Conform Forbes, Federer a primit 86 de milioane de dolari din partea sponsorilor in intervalul mai 2018-mai 2019, informeaza Punto de Break. Cel mai mare contract de sponsorizare il are cu compania de echipament sportiv Uniqlo, care ii ofera 30 de milioane de dolari.Rolex, Barilla si Moet & Chandon ii platesc elvetianului cate 8 milioane de dolari pe an.De asemenea, compania de telecomunicatii Sunrise ii achita 7 milioane de dolari, NetJets 6 milioane de dolari pe an, Mercedes -Benz 5 milioane, iar Lindt 4 milioane de dolari pe an.In fine, Federer mai primeste 2 milioane de dolari pe an de la Crerdit Suisse si inca 350 de mii de dolari de la Wilson.C.S.