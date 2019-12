Moment special pentru Roger Federer: S-a intalnit cu o fana in varsta de 107 ani (Video)

This moment between @rogerfederer and a 107-year-old fan is everything 😍 pic.twitter.com/0CM2crfina - ESPN (@espn) December 17, 2019

Dorothea, nascuta in 1912 in Allemagne, spune ca este o mare fana a lui Federer inca de cand avea 86 de ani."Cand jucati, eu ma opresc din tot si va urmaresc! Pare mai tanar ca in poze. Lumea spune ca e batran si trebuie sa se retraga, dar nu e batran, e ridicol! Oamenii habar n-au ce inseamna sa fii batran sau tanar", a spus Dorothea pentru ESPN.Tenismenul elvetian a fost foarte amabil cu Dorothea si a discutat pret de cateva minute cu ea.Apoi i-a urat sanatate si i-a promis ca va juca in continuare tenis.C.S.