Momentul in care Rafa Nadal a luat loc in loja lui Roger Federer: Explicatia pentru aceasta aparitie neasteptata

In martie 2004, Rafa Nadal a fost surprins in loja lui Roger Federer , la un meci pe care elvetianul il dipsuta cu Juan Igancio Chela, in sferturile de finala de la Indian Wells.Nadal a stat in preajma Mirkai, actuala sotie a lui Federer, si a parut ca il sustine pe acesta.Cum s-a ajuns ca Nadal sa fie in loja destinata sustinatorilor lui Federer? Conform Punto de Break , Federer l-a invitat pe Nadal sa ia loc in loja sa dupa un meci de dublu pe care cei doi l-au disputat la acelasi turneu.La finalul meciului, Federer l-a invitat pe Nadal sa urmareasca meciul de simplu, desi acesta ii era adversar.La acel moment, Federer era pe primul loc in clasamentul ATP , in timp ce Nadal era doar o tanara speranta si ocupa locul 36.C.S.