"Nick Kyrgios a avut o replica taioasa pentru Roger Federer, dupa ultima propunere a acestuia"

O idee care a primit o sustinere rapida din partea lui Rafa Nadal si a Simonei Halep, dar a atras o replica dura din partea lui Nick Kyrgios, 24 de ani, 40 ATP la acest moment, care si-a expus opinia pe pagina sa de Twitter "I-a intrebat cineva pe mai multi din cadrul circuitului ATP ce cred despre o fuziune cu WTA si daca e bine pentru noi? Nu ar trebui sa ne unim", a spus Nick pe aceasta retea de socializare.Amintim ca in aceasta saptamana Roger Federer a propus ca WTA si ATP sa se uneasca.1972 e anul in care a fost infiintata Asociatia de Tenis Profesionist (ATP).De partea cealalta, Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a fost infiintata in 1973 de Billie Jean King, fosta mare jucatoare de tenis.Federer si Kyrgios s-au intalnit pana acum in circuitul ATP de 7 ori, iar Federer conduce cu un clar 6-1. Singura victorie a pustiului teribil de la Antipozi a venit la primul meci direct, in 2015, la Madrid, cand Nick s-a impus cu 6-7, 7-6, 7-6.D.A.