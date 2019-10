Probleme pentru Roger Federer - decizia luata de tenismenul elvetian

Ziare.

Aflata la prima editie, ATP Cup nu va putea miza pe imaginea superstarului Roger Federer, care a preferat sa acorde prioritate familiei la inceputul sezonului viitor."Roger Federer a anuntat ca nu va disputa ATP Cup din motive familiale", au transmis, pe Twitter , organizatorii turneului pe echipe programat in Australia in perioada 3-12 ianuarie 2020."Cu mare regret ma retrag de la prima editie a ATP Cup. Dupa ce am discutat cu familia si cu echipa mea referitor la anul viitor, am decis ca doua saptamani in plus acasa ar fi benefice, atat pentru familia mea, cat si pentru jocul meu", a precizat, la randul sau, Federer pe pagina sa de Facebook Saptamana trecuta, un alt star elvetian, Stan Wawrinka, si-a anuntat forfait-ul pentru ATP Cup, preferand sa participe la turneul de la Doha din aceeasi perioada.Decizia lui Roger Federer antreneaza descalificarea Elvetiei pentru ATP Cup, formatul competitiei bazandu-se pe clasamentul jucatorilor pentru a selectiona cele mai bune natiuni.Federer a anuntat, luni, ca a decis sa nu participe la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care va avea loc pe parcursul acestei saptamani, pentru a se "menaja".