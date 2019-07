Rafa Nadal si Roger Federer se contrazic in cazul lui Cori Gauff

Ziare.

com

Intrucat are doar 15 ani, Gauff poate evolua, conform regulamentului, la cel mult 10 turnee din circuitul WTA. Aceasta regula este menita pentru a proteja tinerele sportive, dar Roger Federer spune ca ar trebui schimbata."Cred ca ar fi placut daca ar putea sa joace mai mult. Cu actualul regulament exista o presiune suplimentara pe ea la fiecare turneu. Cred ca este contraproductiv. Poate ca ar trebui adusi niste mentori care sa le vorbeasca jucatoarelor si parintilor in loc sa le impunem sa nu joace", a spus Federer intr-o conferinta de presa.La auzul spuselor lui Federer, Rafa Nadal a mentionat ca nu este de acord cu propunerea elvetianului."La aceasta varsta, corpul tau este inca in perioada de dezvoltare si poate fi periculos sa joci atat de mult. Eu inteleg regula si nu este rea", a mentionat Nadal.In schimb, Cori Gauff a afirmat ca se asteapta ca regula sa fie schimbata in perioada urmatoare."Inteleg aceste reguli, sunt facute sa protejeze jucatorii. Evident ca imi doresc sa joc mai mult, am inteles ca regula este sub observatie si s-ar putea schimba", a comentat Gauff.C.S.