Record impresionant pentru Roger Federer, dupa calificarea sa in optimi la Wimbledon

In ziua precedenta, marele campion elvetian, favorit 2 la Londra, a trecut in 3 seturi de francezul Lucas Pouille, scor 7-5, 6-2, 7-6. Cu aceasta victorie, Fedex a devenit primul jucator din istorie care sa atinga 350 de victorii in turneele de Grand Slam!Marele jucator elvetian va evolua luni in optimi contra lui Matteo Berrettini din Italia, avand mari sanse sa dea peste favoritul 8 Kei Nishikori in sferturi.Fostul lider mondial ATP tinteste al 9-lea sau trofeu pe iarba de la Wimbledon. Elvetianul a pierdut un singur set pana acum, chiar primul jucat la aceasta editie, cu Lloyd Harris.Berrettini, favoritul numarul 17, este un jucator cu mare potential. In turul 3 a trecut in cinci seturi de Diego Schwartzman din Argentina si pare pregatit sa ii dea o replica importanta lui Roger.Reamintim faptul ca luni se vor juca toate cele 16 optimi de finala, atat la feminin, cat si la masculin, capul de afis pentru noi fiind meciul Simonei Halep cu Coco Gauff, 15 ani, de la ora 16.30, luni, LIVE pe Ziare.com si televizat pe EuroSport.Tot luni va evolua si Horia Tecau in optimi la dublu masculin, alaturi de Jean-Julien Rojer, cei doi urmand sa dea piept cu argentinienii Gonzalez / Zeballos, favoritii 9.Citeste si: