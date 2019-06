Roger Federer a ajuns in sferturile de la Roland Garros fara sa piarda vreun set

Ziare.

Marele jucator elvetian a trecut duminica in optimi de Leonardo Mayer din Argentina, scor 6-2, 6-3, 6-3, dupa o ora si 45 de minute de joc.Fostul lider mondial va juca in sferturi cu invingatorul partidei Stefanos Tsitsipas - Stanislas Wawrinka. Ce este interesant este ca Roger fusese eliminat chiar de catre Stan Wawrinka la ultima sa partida jucata aici la Paris, in 2015, tot in sferturi de finala, pana sa revina la aceasta editie dupa 4 ani de absenta si mai exact 1.148 de zile.La 37 de ani, Federer este cel mai varstnic tenismen calificat in sferturile unui Grand Slam, din 1991 incoace.Elvetianul a ajuns in sferturi chiar la fiecare turneu la care a jucat in 2019. In plus, e a 12-a oara cand FedEx face sfert de finala la Paris si a cincea oara cand ajunge in aceasta faza fara set pierdut.Marele campion cu 20 de trofee de Mare Slem in palmares a facut sferturi si la Madrid si la Roma in acest an, pe zgura, suprafata pe care nu mai jucase de 2 sezoane.Elvetianul are un singur trofeu pe zgura pariziana, in 2009.