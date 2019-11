Roger Federer a debutat cu stangul la Turneul Campionilor

Ziare.

Thiem, care s-a impus pentru a cincea oara in fata lui Federer, in sapte confruntari, a luat astfel o optiune importanta pentru calificarea in semifinalele acestei competitii de final de sezon din circuitul ATP.In primul meci din grupa Bjorn Borg a Turneului Campionilor, sarbul Novak Djokovic, numarul doi mondial, a dispus fara probleme, cu 6-2, 6 -1, de italianul Matteo Berrettini, dupa numai 63 minute de joc.Turneul Campionilor, dotat cu premii totale in valoare de 9 milioane dolari, va continua luni cu primele doua meciuri din Grupa Andre Agassi, in care rusul Daniil Medvedev il va infrunta pe grecul Stefanos Tsitsipas, iar spaniolul Rafael Nadal, numarul unu mondial, il va avea ca adversar pe detinatorul titlului, germanul Alexander Zverev.SimpluGrupa Bjorn BorgNovak Djokovic (Serbia/N.2) - Matteo Berrettini (Italia/N.8) 6-2, 6-1Dominic Thiem (Austria/N.5) - Roger Federer (Elvetia/N.3) 7-5, 7-5DubluGrupa Jonas BjorkmanRaven Klaasen/Michael Venus (Africa de Sud/Noua Zeelanda/N.5) - Rajeev Ram/Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie/N.4) 6-3, 6-4Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia/N.2) - Ivan Dodig, Croatia/Filip Polasek (Croatia/Slovacia/N.8) 4-6, 6-4, 10-5.