Roger Federer a remarcat un detaliu care o poate ajuta pe Simona Halep la Australian Open

Tenismenul elvetian a afirmat ca suprafata de joc de la Melbourne este mai lenta ca oricand.Acest lucru o poate ajuta pe Simona, in conditiile in care sportiva noastra prefera o astfel de suprafata deoarece punctele sunt mai lungi."Mingile sunt rapide, dar suprafata de joc a devenit mai lenta ca oricand. Se simte mai ales in sesiunea de seara. Sper ca aceasta situatie sa se schimbe", a afirmat Federer intr-o conferinta de presa.De asemenea, si Simona Halep a afirmat ca apreciaza suprafata de joc de la Melbourne. "Este lenta si imi place acest lucru", a comentat Simona.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.