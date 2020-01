Roger Federer a vorbit despre conditiile climatice complicate de la Australian Open: "Intrebati oamenii daca vor sa mute turneul"

Ziare.

Fostul lider mondial ATP se alatura si el altor sportivi care pun la indoiala disputarea meciurilor de la Australian Open in conditii de siguranta pentru tenismeni. Si asta chiar daca directorul Craig Tiley, directorul executiv al turneului, declara ca nu se pune problema amanarii acestui turneu de Grand Slam din cauza conditiilor meteo."Sincer, chiar nu stiu ce sa spun despre situatia asta. As putea oferi orice fel de raspuns. Putem noi sa facem ceva in legatura cu asta? Nu foarte multe. Ce situatie... Putem doar sa tinem legatura cu oficialii.Daca ei isi dau acceptul, inseamna ca se poate juca. Mergeti pe strada, intrebati oamenii daca vor sa se mute turneul din Melbourne sau din Australia. Din ce ni s-a spus la sedinta dinaintea turneului, la Jocurile Olimpice si la alte competitii importante, indexul calitatii aerului era de 300. Aici arata 200", puncta suparat Federer la conferinta de presa oficiala pe care a sustinut-o in Australia, inainte de startul AO.Federer va incepe chiar din prima zi la Australian Open, in partida programata luni la ora 5 dimineata in Romania, cu americanul Steve Johnson.Citeste si:Cele mai importante stiri de la aceasta editie de Australian Open vor fi prezentate pe larg pe Ziare.com.Campionii en-titre de la Aussie Open sunt Novak Djokovici si Naomi Osaka D.A.