Roger Federer castiga al zecelea trofeu la Basel, orasul sau natal

Federer a trecut duminica in marea finala de tanarul Alex De Minaur din Australia, 20 de ani, scor 6-2, 6-2. O finala mai degraba fara istoric, terminata dupa doar 69 de minute, dominata clar de locul 3 mondial ATP , favoritul 1 de la Basel.Este al zecelea trofeu al lui Fedex chiar la el acasa, obtinut in fata locului 28 mondial, un tanar de mare viitor in tenisul mondial, dupa cum spun marii specialisti.Turneul de la Basel a fost dotat cu premii totale de 2.082.655 de euro, iar in proba de dublu invingator a fost romanul Horia Tecau , alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer:Federer, 38 de ani, a jucat duminica in a 15-a sa finala la Basel.10-5 e raportul finalelor castigate de Federer pe teren propriu, la Basel.