Roger Federer castiga pentru a zecea oara trofeul de la Halle si intra in istoria tenisului

Ziare.

com

In marea finala, fostul lider mondial din Elvetia a castigat cu scorul de 7-6, 6-1, cu David Goffin din Belgia, dupa o ora si 25 de minute de joc.Singurele emotii pe care Roger le-a avut au fost in setul 1, castigat la limita, la capatul unui tiebreak, ce e drept dominat de sportivul nascut la Basel.Elvetianul (care va implini 38 de ani in august) are un record fabulos de 10 titluri castigate la turneul german de 500 de puncte, disputat pe iarba, acolo unde mai are si alte 3 finale pierdute.2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 si 2017 sunt ceilalti ani in care marele maestru Federer a triumfat.Este singurul turneu ATP pe care Federer il castiga de peste 9 ori, devenind in acelasi timp doar al doilea jucator din istorie in era Open care castiga un turneu de minim 10 ori, dupa Nadal, care se poate lauda cu aceasta performanta la 3 competitii: Monte Carlo (11), Barcelona (11) si Roland Garros, cu 12 trofee.Doar trei jucatori l-au invins de-a lungul istoriei pe Federer la Halle, e vorba de Lleyton Hewitt in 2010, Tommy Haas in 2012 si Borna Coric chiar anul trecut.Federer are acum 102 trofee ATP castigate, pierzand alte 53 de finale.La intalnirile directe cu Federer, David Goffin e condus acum cu 8-1, singura victorie venind pentru belgian in semifinalele Turneului Campionilor din 2017.