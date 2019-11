Roger Federer, despre noua dimensiune in care a intrat

Ziare.

com

''Retragerea mea depinde de starea de sanatate. In acest moment, nu vad niciun motiv sa ma opresc. Cred ca in 2009 am fost intrebat prima oara de retragere. Au trecut 10 ani si sunt aici. Sunt exact unde vreau sa fiu la aceasta varsta. Speram sa joc mult timp, iar in 2004 ma asteptam sa joc pana la 35-36 ani, dar acum sunt intr-o alta dimensiune. Acum sunt fericit, fara accidentari'', a declarat luni Federer la Buenos Aires.Elvetianul, considerat cel mai bun jucator al tuturor timpurilor, continua sa-si imbunatateasca jocul si sa invete lucruri noi: ''Fiecare generatie aduce ceva nou si eu cred ca pot sa invat, sa progresez si asta este ceea ce fac. Din aceasta partida voi invata ceva, stiu asta. Voi juca, ma voi bucura si cu siguranta voi incerca lucruri noi. Mereu am vrut sa fiu mai bun si la 38 de ani inca nu este tarziu''.Numarul 3 mondial nu s-a decis daca retragerea lui va fi intempestiva sau va fi planificata cu cateva luni inainte: ''Nu am reguli, depinde ce voi simti. Depind de sanatatea mea, de familia mea si de rezultatele mele. Acum ma simt bine si ma bucur de drumul meu, nu am motiv sa ma opresc. Traim o era interesanta, tinerii pun presiune. Va fi din ce in ce mai greu sa castigi, nu ma va surprinde sa vad campioni noi, dar sper sa continui pe linia mea''.In 2019, Federer a jucat o singura finala de Grand Slam, la Wimbledon , unde a fost invins de Novak Djokovic, dar a castigat patru titluri ATP la Dubai, Halle, Miami si Basel.