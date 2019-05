Roger Federer dezvaluie secretul longevitatii in tenis

Ziare.

Elvetianul spune ca sanatatea este cheia in acest moment al carierei si marturiseste ca se bucura ca nu are probleme, motiv pentru care este prezent la Paris pentru a juca la Roland Garros."Sa fiu sanatos este cel mai important in acest moment al carierei mele si sunt extrem de multumit de cum reactioneaza corpul meu.Voiam sa fiu sigur ca pot juca la cel mai inalt nivel la Roland Garros. Nu am avut indoieli de prea multe ori pentru ca intotdeauna corpul meu a spus da. Era doar o intrebare legata de program. Familia este de acord? Antrenorii sunt de acord? Insa corpul meu mi-a dat intotdeauna verde si asta e un lux la varsta mea", a spus Federer intr-o conferinta de presa.Federer a revenit la Paris dupa ce anul trecut a decis sa nu joace deloc pe zgura pentru a-si proteja sanatatea, hotararea lui fiind aspru criticata inclusiv de Ion Tiriac M.D.