Roger Federer, eliminat de la Turneul Campionilor

Tsitsipas (21 ani), cu 17 ani mai tanar decat Federer, care a jucat 10 finale ale Turneului Campionilor, s-a impus intr-o ora si 36 de minute.A fost a doua victorie a grecului in fata lui Federer, dupa cea din optimi de la Australian Open . Federer a castigat in finala la Dubai si in semifinale la Basel.Tsitsipas, care anul trecut isi adjudeca trofeul la ATP Next Gen, de la Milano, un turneul al celor mai buni jucatori sub 21 de ani, va juca in finala cu invingatorul dintre germanul Alexander Zverev (cap de serie numarul 7), campionul de anul trecut, si austriacul Dominic Thiem (al cincilea favorit).