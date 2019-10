Roger Federer ii raspunde dur lui Gerard Pique

Ziare.

Fundasul Barcelonei, investitor la Cupa Davis, a declarat, in urma cu ceva timp, ca l-a contactat pe elvetian pentru a discuta modificarile aduse competitiei masculine pe echipe.Federer spune, insa, ca nu a vorbit niciodata cu Pique si sunt sanse foarte mici ca el sa evolueze in noul format al competitiei."Nu-l cunosc si nu l-am intalnit niciodata, asa ca nu stiu ce trebuie sa vorbim... Am depus multa energie de a lungul anilor in Cupa Davis. Am jucat multe meciuri, a fost mult de munca", a spus Federer."Nu m-am retras oficial din Cupa Davis, asa ca nu stiu ce sa va spun... E mai mult nu decat da, mai ales pentru ca imbatranesc si am alte lucruri pe care vreau sa le fac si sa ma duc in locuri unde n-am mai jucat. Nu pot fi prezent oriunde. Am spus intodeauna ca atunci cand joci in Cupa Davis trebuie sa ratezi un turneu Masters 1000. Merita? Nu intodeauna. Nu pentru mine. Apoi adaugi alte lucruri. Asa ca nu stiu ce se va intampla, dar in acest an cu siguranta nu voi juca, asta pentru ca oricum nu suntem calificati", a completat acesta.In schimb, Rafael Nadal si Novak Djokovic vor lua parte la Cupa Davis din acest an.Cupa Davis si-a modificat formatul dupa ce a ajuns pe mainile firmei de investitii a lui Gerard Pique, Kosmos Global Holding.Si formatul Fed Cup va suferi modificari incepand de anul viitor, iar Simona Halep se numara printre tenismenele care contesta aceste schimbari, anuntand ca nu va lua parte la competitie.I.G.