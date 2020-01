Roger Federer ii raspunde Gretei Thunberg

Ziare.

Elvetianul a folosit un ton foarte diplomat in care a admirat implicarea Gretei Thunberg in acest domeniu."Iau foarte in serios impactul si amenintarile schimbarilor climatice, mai ales ca am venit in Australia pe fondul acestor incendii. Din postura de tata a patru copii si un sustinator convins al educatiei universitare, am un mare respect si admiratie pentru aceasta miscare si le sunt recunoscator tinerilor activisti de mediu care ne forteaza sa ne analizam comportamentul si sa gasim solutii inovatoare.Le datoram asta si trebuie sa-i ascultam. Apreciez toate indemnurile privind responsabilitatea mea ca om, sportiv si antreprenor si imi iau angajamentu sa ma folosesc de postura privigeliata in care ma aflu sa dialoghez despre aceste chestiuni importante cu sponsorii mei", a transmis Federer intr-un comunicat.In aceasta saptamana, activista de mediu suedeza, in varsta de doar 17 ani, a publicat un mesaj cu hashtag-ul RogerWakeUpNow (Roger, trezeste-te acum - n.red.), prin care vrea sa-l convinga pe tenismenul elvetian sa renunte parteneriatul cu Credit Suisse Greta Thunberg acuza banca elvetiana ca investeste masiv in interprinderi cu activitate comerciala din combustibilii fosili.In noiembrie 2018, 12 activisti de mediu au intrat in filiala bancii de la Lausanne imbracati in echipamente de tenis si au perturbat activitatea angajatilorPentru aceasta actiune, cei 12 activisti au fost trimisi in instanta si obligati la plata a 20.000 de euro.In afara salii de judecata, mai multi activisti au aparut cu pancarte pe care aveau mesajul: "Credit Suisse distruge planeta. Roger, ii sprijini?".Credit Suisse e acuzata ca a acordat o suma imensa de 57 de miliarde de dolari organizatiilor care cauta noi depozite de combustibili fosili.C.S.