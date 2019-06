Roger Federer ii transmite un mesaj lui Naomi Osaka dupa ce a pierdut primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

com

Federer spune ca Osaka nu trebuie sa fie dezamagita, ci sa invete din infrangeri pentru a merge mai departe."Nu poti sa castigi in fiecare saptamana, sa castigi totul. La inceput nu ai nimic de pierdut, dar totul se schimba brusc si toata lumea joaca incredibil pentru a te invinge. Naomi, ai doua Grand Slam-uri, dar la finalul zilei esti aceeasi persoana.Trebuie sa inveti din greseli si sa te obisnuiesti cu infrangerile. Eu cred ca Naomi s-a descurcat destul de bine. Nu poti castiga insa in fiecare saptamana, nimeni nu face asta", a afirmat Federer intr-o conferinta de presa.Amintim ca Asleigh Barty a urcat in premiera pe primul loc in clasamentul WTA dupa ce a castigat finala turneului de la Birmingham.C.S.