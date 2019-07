Roger Federer il invinge pe Rafa Nadal si se califica in finala de la Wimbledon

Ziare.

Tenismenul elvetian s-a impus in patru seturi, scor 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4, la capatul unui meci ce a durat aproximativ trei ore.Nadal i-a pus probleme lui Federer doar in setul secund, insa apoi elvetianul a revenit la timona si a castigat fara mari emotii.Dupa acest rezultat, scorul intalnirilor directe este 24-16 in favoarea lui Rafael Nadal.In marea finala, Federer il va intalni pe sarbul Novak Djokovici , care a trecut de Roberto Bautista-Agut cu 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.Roger Federer are deja opt titluri castigate la Wimbledon , ultimul in 2017. In schimbul, Djokovici are patru titluri la Wimbledon, ultimul anul trecut.Finala turneului de la Wimbledon va avea loc duminica.C.S.