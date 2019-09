Roger Federer il pune la punct pe Gerard Pique

Ziare.

com

Federer a afirmat ca nu este adevarat ca a purtat discutii pentru a participa in Cupa Davis din 2020.Mai mult, Federer s-a aratat sceptic ca schimbarile facute de Pique in Cupa Davis ar avea vreun viitor."E normal sa spuna ca ma vrea, dar nu am avut nicio discutie. Nu am niciun plang legat de Cupa Davis. Cu siguranta nu convine nimanui aceasta competitie. Parerea mea este ca nu stiu daca are vreun viitor Cupa Davis", a spus Federer, citat de Bolamarela Printr-o companie la care este actionar, Pique a cumparat drepturile de organizare ale Cupei Davis din tenis si a facut mai multe schimbari in formatul competitional.Schimbarile din Cupa Davis au atras numeroase critici din partea legendelor tenisului, care l-au acuzat pe Pique ca a distrus aceasta competitie.Competitia se va desfasura sub forma unui turneu pe durata unei saptamani intr-o locatie neutra, in luna noiembrie a fiecarui an.In locul meciurilor de cinci seturi s-a introdus un sistem nou cu cel mai bun din trei seturi.C.S.