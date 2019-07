Roger Federer incepe un proiect grandios: In ce investeste 50 de milioane de dolari

Ziare.

com

Legendarul jucator a inceput constructia unui adevarat castel in localitatea elvetiana Rapperswil-Jona, conform GoTennis Federer va investi in jur de 50 de milioane de dolari pentru a construi aceasta casa in care se va muta dupa retragerea din tenis.Primarul localitatii a confirmat ca Federer se va muta aiici, iar tenismenul a contractat o echipa de 60 de locuitori.Federer a cumparat un teren de 1.6 hectare si isi va construi un adevarat castel, care va beneficia, bineinteles, si de teren de tenis.Averea lui Federer este estimata in acest moment la 450 de milioane de dolari.C.S.