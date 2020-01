Roger Federer, pe urmele lui Ion Tiriac: Anuntul facut de americani

Ziare.

Tenismenul elvetian va depasi acest prag in curand, conform informatiilor publicate de Tennis Magazine. In 2019, Federer a avut venituri in valoare de 93.4 milioane de dolari, intr-o crestere importanta fata de anul 2018, cand a incasat 77.2 milioane de dolari.In acest an se estimeaza ca Federer va incasa peste 100 de milioane de dolari.In aceste conditii, se asteapta ca Federer sa intre in curand in clubul miliardarilor din tenis, alaturi de Ion Tiriac.Deosebirea dintre cei doi este ca Federer a incasat toti banii din cariera sportiva si contracte de sponsorizare, in timp ce Tiriac i-a facut dupa caderea regimului comunist.C.S.