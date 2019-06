Roger Federer reactioneaza dupa ce Serena Williams a alungat un tenismen din sala de conferinte de la Roland Garros

Ziare.

com

Tenismenul elvetian a afirmat ca i se pare anormal gestul Serenei Williams si ca n-ar fi procedat niciodata astfel."Ceva a fost cu siguranta gresit! Intotdeauna exista o cale de a face lucrurile, in sensul ca jucatorul care este inca in turneu are prioritate.Daca as fi fost invins de Leonardo Mayer, l-as fi lasat pe el primul la conferinta sau sa decida cum sa facem deoarece el mai este in concurs. Inteleg frustrarea lui Dominic, pur si simplu se intreaba cum s-a putut intampla asa ceva", a spus Federer intr-o conferinta de presa.hiem se afla in sala de conferinte cand a fost informat ca trebuie sa plece pentru ca Serena vrea sa scape cat mai rapid de discutia cu jurnalistii.Austriacul a avut o reactie nervoasa, spunand "Ce dracului e asta? Nu mai sunt un junior!"Totusi, Thiem a fost nevoit sa paraseasca sala de conferinte, iar Serena a venit in fata jurnalistilor in incercarea de a pleca acasa cat mai rapid.C.S.