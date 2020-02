Roger Federer s-a operat si va lipsi mult timp

Ziare.

com

Tenismenul elvetian in varsta de 38 de ani va rata turneele de la Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami si Roland Garros, anunta ATP."Genunchiul drept ma deranja de ceva vreme... Abia astept sa joc din nou, ne vedem pe iarba", a spus Federer.Revenirea elvetianului in circuitul ATP e asteptata sa se produca tocmai in luna iulie, la Wimbledon.3 e locul ocupat de Roger Federer in clasamentul ATP.I.G.