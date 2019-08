Roger Federer scrie o noua pagina de istorie in tenis

Ziare.

com

Jucatorul din Tara Cantoanelor si-a asigurat prezenta la evenimentul din capitala britanica dupa ce a acces in turul secund la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, in urma victoriei cu 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 inregistrata luni, la Flushing Meadows, in fata indianului Mumit Nagal, venit din calificari.In varsta de 38 ani, Roger Federer a castigat de sase ori pana acum Turneul Campionilor (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011), pierzand alte patru finale (2005, in fata lui David Nalbandian), 2012, 2014 si 2015 (in fata lui Novak Djokovic).Elvetianul este detinatorul recordului de trofee de Mare Slem (20) . In 22 de sezoane in circuitul profesionist, el a castigat in total 1.224 de meciuri, trecandu-si in palmares 102 titluri.El este depasit doar de legendarul tenisman american Jimmy Connors, cu 1.274 de partide castigate si 109 titluri in circuitul profesionist.