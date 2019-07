Roger Federer se inclina in fata lui Nole Djokovici dupa o finala de vis: "Felicitari, omule! A fost o nebunie!"

Ziare.

Federer a pierdut a treia finala la rand in fata lui Nole aici pe iarba londoneza, ratand sansa de a ajunge la 21 de trofee de Mare Slem si la 9 succese la Wimbledon.Scorul a fost de 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12, dupa cinci ore si 2 minute de tenis uluitor.La finele partidei, Federer a fost plin de fair-play la festivitatea de premiere: "Voi incerca sa uit aceasta finala, dar a fost un meci grozav. Lung, a avut de toate, am avut sansele mele, la fel si el, in final a fost un tenis grozav. Novak, felicitari omule, a fost o nebunie. Bravo! Imi va lua ceva timp sa ma recuperez din punct de vedere fizic. Am dat tot ce am putut.Incerc sa le ofer un exemplu celor de 37 de ani, sa le arat ca vremea nu e trecuta. Copiii mei ar fi vrut sa ia acel trofeu auriu, dar asta este. Da, acum ma intorc la viata de tata si sot. Ii iubesc", a punctat marele tenismen din Elvetia, locul 3 mondial.Jucatorul nascut la Basel a avut si 2 sanse de meci la 8-7 in setul 5, cand a servit si a avut 40-15.Vezi si:D.A.