Roger Federer si-a ales favorita la castigarea Australian Open: E o incantare sa o vad jucand

Ziare.

com

Superstarul elvetian a mentionat ca mizeaza pe australianca Ashleigh Barty , lidera clasamentului WTA "Ce an a avut, o incantare sa o urmaresc jucand! Imi place cum mixeaza jocul, cum foloseste slice-ul si cata varietate are!Acum se poate relaxa si isi poate explora cu adevarat potentialul, iar asta mi s-a intamplat si mie dupa ce am castigat primul Grand Slam", a spus Federer intr-o conferinta de presa.Ashleigh Barty este considerata si la casele de pariuri principala favorita la castigarea turneului de la Melbourne Australianca are in palmares un singur turneu de Grand Slam, la Roland Garros 2019.Australian Open 2020 va incepe pe 20 ianuarie.C.S.