Roger Federer si-a stabilit viitorul dupa ce turneul de la Wimbledon a fost anulat

Elvetianul a mentionat ca nu se gandeste la retragere si a confirmat deja 2 turnee pentru sezonul urmator."Trecem printr-o perioada dificila, dar dupa asta vom fi si mai puterrnici. Abia astept sa ma intorc la turneul de la Halle in 2021. Abia astept sa ma intorc si pe terenurile de la Wimbledon anul urmator. Tot ce se intampla ne face sa apreciem si mai mult sportul nostru", a afirmat Federer intr-un comunicat de presa.Roger Federer va implini anul urmator 39 de ani, dar presa externa scrie ca intentioneaza sa joace chiar si pana la 40 de ani.Elvetianul are in palmares opt titluri de Grand Slam castigate la Wimbledon, ultimul in 2017.Amintim ca niciun turneu de tenis nu se va mai juca anul acesta cel putin pana la mijlocul lunii iulie.C.S.