Roger Federer trece la fapte dupa criticile lansate de Greta Thunberg

"Daca putem ajuta, este bine sa aratam solidaritatea noastra in fata unei situatii devenite incredibila", a declarat nr. 3 mondial cu ocazia unui eveniment publicitar la Melbourne Alaturi de numeroase alte personalitati din tenis, intre care Rafael Nadal si Serena Williams , care s-au angajat sa faca donatii de sute de mii de dolari, Federer a precizat ca va face si el "o donatie personala miercuri" la Melbourne, cu ocazia unui meci de caritate destinat strangerii de fonduri pentru Australia, afectata de uriasele incendii.Criticat de ecologisti pentru relatia sa cu Credit Suisse , care, conform acestora, a imprumutat miliarde de dolari industriei axate pe energiile fosile, Federer a declarat ca le este "recunoscator tinerilor activisti pentru protectia mediului ca ne-au determinat sa ne examinam comportamentele"."Incepand din 2016, Credit Suisse a furnizat 57 miliarde de dolari firmelor in cautarea de noi zacaminte de combustili fosili, ceea ce este total incompatibil cu ClimateAction. Roger Federer, aprobi asa ceva?", a transmis ONG-ul pentru mediu 350.org intr-un mesaj scris pe Twitter de tanara militanta suedeza Greta Thunberg."Apreciez aceste semnale privind responsabilitatea mea, in calitate de sportiv si antreprenor si ma angajez sa utilizez aceasta pozitie privilegiata pentru a dialoga pe chestiuni pe importante cu sponsorii mei", a raspuns Federer intr-un comunicat.Asociatia Tenismenilor Profesionisti ( ATP ) a anuntat, duminica, ca va dona 500.000 de dolari Fondului australian pentru viata salbatica si conservarea naturii (WWF), in timp ce americanca Serena Williams a oferit 43.000 de dolari, castigurile obtinute pentru titlul cucerit la Auckland