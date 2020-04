Serena Williams sustine ca Federer a facut publica o informatie confidentiala: Nu trebuia sa faca asta

Ziare.

Este vorba despre propunerea ca WTA sa fuzioneze cu ATP pentru a forma un for mai puternic."De fapt, a fost o informatie confidentionala si nu trebuia dezvaluita", a scris Serena Williams pe Twitter , conform GoTennis.Ulterior, Serena a decis sa stearga acest mesaj.1972 e anul in care a fost infiintata Asociatia de Tenis Profesionist ( ATP ).De partea cealalta, Asociatia de Tenis Feminin ( WTA ) a fost infiintata in 1973 de Billie Jean King.C.S.