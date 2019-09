Surpriza uriasa la US Open: Roger Federer, eliminat de cel mai slab clasat semifinalist din ultimii 39 de ani

Ziare.

Tenismenul elvetian a fost invins de bulgarul Grigor Dimitrov (78 ATP ), scor 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, la capatul unui meci ce a durat trei ore si zece minute.In setul decisiv, Federer s-a resimtit si a cerut interventia medicului din cauza unor dureri la spate.Pentru Dimitrov aceasta este a treia semifinala de Grand Slam din cariera, dupa Wimbledon 2014 si Australian Open 2017.El se va duela in semifinale cu rusul Daniil Medvedev. Scorul intalnirilor precedente este 1-1.Bulgarul este cel mai slab clasat jucator ajuns in semifinalele de la US Open incepand cu 1980 incoace..C.S.