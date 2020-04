Un alt nume mare din tenisul mondial il critica pe Roger Federer

Ziare.

Vicepresedintele Federatiei Germane de tenis, Dirk Hordoff, considera propunerea lui Federer de unire a celor doua foruri mondiale ca doar un exercitiu de imagine. El nu crede ca aceasta mutare va rezolva ceva concret in aceasta criza."Sunt in favoarea unei discutii aprofundate pe aceasta tema. Dar un mesaj pe Twitter nu poate avansa lucrurile. Federer avea nevoie pur si simplu de mai multi urmaritori pe contul sau de Twitter. Este esential sa profiti de acest moment fara media. Este o lipsa de perspectiva. Fuziunea ATP si WTA nu va rezolva nicio problema in acest moment. Fuziunea ar trebui sa inceapa cu ITF si Marile Slemuri", a punctat pentru cotidianul Le Figaro Dirk Hordoff.El se alatura unui alt jucator de tenis, rebelului Nick Krygios, care duminica a scris un mesaj tot pe Twitter in care il critica pe Fedex pentru aceasta idee.Trebuie spus ca Simona Halep si Rafa Nadal au fost de acord cu aceasta idee a lui Federer."Ma intreb... doar eu ma gandesc ca acum este momentul ca tenisul masculin si cel feminin sa se uneasca si sa fie unul? Imi imaginez o fuziune intre WTA si ATP. Nu vorbesc despre a uni competitiile pe teren, ci despre o fuziune a forurilor (ATP si WTA) care conduc circuitul masculin si pe cel feminin", scria Roger Federer, castigator a 20 de trofee de Mare Slem, zilele trecute pe Twitter.D.A.