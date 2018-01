Motivare dura in cazul fostului primar Stavarache: Si-a luat sistematic parte din contractele pentru lucrarile din oras

Condamnarea: 4 ani

Curtea de Apel Targu Mures arata ca Romeo Stavarache si-a prezentat in mod repetat in fata instantei realizarile din viata profesionala si personala."Circumstantele personale ale inculpatului pledeaza, intr-adevar, in favoarea lui. Totusi, instanta nu este chemata, in prezenta cauza, sa analizeze personalitatea inculpatului in ea insasi, ci numai in masura in care aceasta analiza este necesara pentru judecarea faptei comise. Gravitatea acesteia nu poate fi uitata", arata magistratii."Inculpatul, in calitate de primar, a pretins in mod sistematic parte din valoarea platilor aprobate pentru lucrari necesare municipiului. A operat un mecanism de deghizare a acestor plati. Suma retinuta ca fiind primita de coinculpat in contul acestor plati este mai mica decat cea retinuta de prima instanta, dar nu este nesemnificativa. Important este nu doar cuantumul ei, ci faptul ca facea parte dintr-un mecanism conceput pentru a asigura efectuarea sistematica de asemenea plati, mai arata Curtea de Apel Targu Mures", potrivit sursei citate.Judecatorii au explicat ca pedeapsa aplicata este necesara atat din perspectiva gravitatii faptei comise, cat si din perspectiva comportamentului lui Romeo Stavarache. Instanta a decis condamnarea fostului primar din Bacau la pedeapsa de patru ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de luare de mita.Magistratii au decis, totodata, sa ii aplice fostului edil ca pedeapsa accesorie, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice; dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie de natura celei de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii pentru care a fost condamnat.Instanta a dispus confiscarea de la inculpatii Romeo Stavarache si Liviu Goian a sumei de 307.187 lei, suma primita de la un denuntator cu titlu de mita, respectiv cate 153.593,5 lei de la fiecare dintre cei doi inculpati mentionati. Potrivit sentintei, instanta a ridicat totodata masura asiguratorie a sechestrului instituita pe o serie de bunuri ale inculpatilor.In acelasi dosar, omul de afaceri Liviu Goian a fost condamnat si el la trei ani inchisoare cu suspendare pentru comiterea infractiunii de complicitate la luare de mita si pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor pe o durata de 3 ani.In cazul omului de afaceripentru savarsirea infractiunii de dare de mita, aceeasi decizie fiind luata, fost director general al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est.pentru doua infractiuni de complicitate la luare de mita.Directia Nationala Anticoruptie a dispus, in anul 2014 trimiterea in judecata a fostului primar din Bacau Romeo Stavarache pentru luare de mita, cele cinci infractiuni fiind comise in perioada 2008 - 2011.Suma totala a prejudiciului estimata de procurorii anticoruptie se ridica la peste 2,3 milioane de lei. In acelasi dosar au fost trimisi in judecata si oamenii de afaceri Costel Casuneanu, Liviu Goian, Liviu Cenusa, precum si fostul director al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Constantin Apostol.DNA a stabilit ca fostul edil al Bacaului ar fi pretins si primit, direct sau indirect prin intermediul a doi dintre inculpati, de la patru oameni de afaceri mai multe sume de bani pentru a le oferi contracte de lucrari publice.