Romgaz vrea sa cumpere din participatia ExxonMobil la Marea Neagra

Ziare.

com

Subiectul se afla pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din 11 martie."Aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare externa a Romgaz pentru negocierea si dupa caz achizitia unei cote de participare de la ExxonMobil pe perimetrul offshore XIX Neptun Deep", arata convocatorul transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Premierul Ludovic Orban a vorbit luna trecuta despre intentia Exxon Mobil de a vinde participatia de 50% pe care o are la proiectul din Marea Neagra si a precizat ca ar putea exista un consortiu format din Romgaz, OMV Petrom si o alta firma care sa faca o oferta.La randul sau, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca o prioritate a mandatului sau este ca exploatarile din Marea Neagra sa se realizeze, in cel mai scurt timp, insa a transmis companiei Exxon ca, daca doreste sa plece, "sa respecte legislatia romaneasca pe care au folosit-o cand au intrat"."Aceste exploatari reprezinta si o consolidare a securitatii nationale, nu doar o dezvoltare economica. Mi-as dori ca Exxon sa continue operatiunile in Romania. In cazul in care din motive interne doresc sa plece, le recomand sa respecte legislatatia romaneasca pe care au folosit-o cand au intrat, adica HG pentru transferul de licenta", a transmis Popescu.Grupul american a informat in scris cel putin trei actori implicati in proiectul din Marea Neagra ca are intentia este sa plece: Guvernul Romaniei, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si OMV Petrom, compania care este partener in proiect.Exxon Mobil si OMV Petrom exploreaza blocul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze (Romania consuma 11 miliarde pe an), insa companiile au amanat decizia de a merge mai departe cu etapa de extractie.