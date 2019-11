Romgaz vrea sa dea in judecata constructorii termocentralei Iernut

Ziare.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi se refera la "aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica externa a S.N.G.N. Romgaz S.A., intr-un posibil litigiu cu asocierea Duro Felguera si Romelectro, avand ca obiect dezvoltarea C.T.E. Iernut".Producatorul national de gaze Romgaz, a semnat, in 2016, un contract in valoare de 268 de milioane de euro, fara TVA, cu firmele Duro Felguera si Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice in cadrul termocentralei Iernut.Centrala ar fi trebuit sa fie data in folosinta la inceputul anului 2020, potrivit planurilor initiale, dar au aparut intarzieri, atat ca urmare a unor neintelegeri intre parteneri, cat si a unei prevederi din OUG 114 privind majorarea salariilor in constructii, dupa cum spunea Adrian Volinturi, directorul companiei, la sfarsitul lunii august."Am convocat toti partenerii din proiect sa vedem cum facem sa deblocam situatia. Ceea ce ne-a impactat au fost prevederile din OUG 114 vizavi de constructii, pentru ca a urmat o instructiune, ar fi trebuit sa urmeze alta care nu a mai fost data si incercam sa deblocam aceasta poveste", a declarat atunci Adrian Volintiru.Potrivit acestuia, Romgaz va fi nevoit sa plateasca unele costuri suplimentare celor care realizeaza lucrarile de constructie, insa nici aceste firme nu au o situatie la zi.