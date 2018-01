O fosta casiera si angajata la Cancelaria lui Tariceanu a fost numita in conducerea Rompetrol

Ziare.

In locul acestuia, a fost aleasa Nicoleta Viorica Soisun, incepand de marti si pana la data de 30 aprilie 2018, data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie. In varsta de 31 de ani, aceasta a fost angajata la Cancelaria fostului premier Calin Popescu Tariceanu, dupa doi ani in care a fost casiera la Casa de editura si presa "Realitatea Romaneasca". Acum ea era consilier in Secretariatul General al Guvernului."Se aproba ca pronuntarea asupra gestiunii de administrator a lui Marius Mitrus pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administratie din cursul anilor 2017 si 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 si pana la data desfasurarii AGOA, sa aibe loc cu ocazia aprobarii situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiile financiare 2017 si respectiv 2018", arata un comunicat al RRC.Ministerul Energiei Toma Petcu (ALDE) a mai incercat si in martie 2017 sa-l schimbe pe Marius Mitrus, insa in cele din urma si-a respins in AGA propria cerere de revocare.Marius Mitrus ocupa functia de administrator la Rompetrol Rafinare din aprilie 2016, la propunerea Ministerului Energiei, in calitate de actionar minoritar al Rompetrol Rafinare.Rompetrol Rafinare a raportat in primele noua luni ale anului trecut un profit net consolidat in valoare de 56 milioane dolari, de aproape trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2016, cand s-a ridicat la 20,87 milioane dolari.De asemenea, rezultatul operational consolidat (EBITDA) a consemnat, de asemenea, o crestere cu 26% in primele noua luni ale anului trecut fata de aceeasi perioada a anului 2016, ridicandu-se la 152,9 milioane dolari.Cifra de afaceri bruta a atins valoarea de 2,87 miliarde dolari in perioada ianuarie-septembrie 2017, mai mare cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand s-a ridicat la 2,57 miliarde dolari.Rompetrol Rafinare opereaza rafinaria Petromidia, rafinaria Vega, si divizia de petrochimie, Rompetrol Downstream opereaza reteaua de benzinarii a Grupului si Rom Oil reteaua de depozite.La sfarsitul lunii septembrie 2017, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 793 puncte de comercializare, incluzand reteaua de statii proprii, statii partener, statii mobile.Rompetrol Rafinare (RRC), companie controlata de KazMunayGas prin intermediul unei firme inregistrate in Olanda, KMG International, este listata la Bursa de Valori Bucuresti si are o valoare de piata de 2,47 miliarde lei (537 milioane euro).Ministerul Energiei are o participatie minoritara, de 44,7% din Rompetrol Rafinare, in timp ce KMG International NV detine 48,1% din capital.