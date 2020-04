Cel mai bun jucator din istorie: Omul care a adus bucuria fotbalului pe stadion

Ziare.

Pentru mine fotbalul inseamna bucurie. Inseamna jocul ala cu mingea de cauciuc de dupa ore, cand portile erau patru ghiozdane si orice cazatura insemna rana care ustura zile intregi. Inseamna bucurie, inseamna relaxare, inseamna distractie.Iar din acest punct de vedere, un singur jucator din lumea asta mi le-a adus pe toate la un loc, si inca ceva in plus! Vorbesc, bineinteles, despre Ronaldo de Assis Moreira. Ronaldinho, asa cum il stim.Intr-o epoca in care vorbim despre "galactici" si "extraterestri" mai des decat discutam despre dribling sau floha seca, "Dintosul" mi se pare singurul ne-pamantean veritabil in ceea ce priveste fotbalul. Singurul care are acest sport in sange si care s-a aflat pe teren, indiferent ca vorbim despre gazon, parchet sau nisip, pentru ca acolo este locul lui.Asa cum spuneam, toti avem preferinte. Sunt sigur ca pentru multi Pele si ale lui o mie de goluri inseamna enorm. Sau Maradona si "mana lui Dumnezeu". Sau Messi si Ronaldo, cu batalia dusa pana la absurd pentru recorduri vechi si noi. Daca discutam despre statistici, atunci cu siguranta o sa gasim multi fotbalisti "mai buni" decat brazilianul in cauza. Dar daca vorbim despre fotbal, despre esenta acestui sport, imi e greu sa spun un nume care sa se apropie macar de el.Daca l-ati prins atunci cand era in activitate atunci stiti ca Ronaldinho nu era un sportiv tipic. Nu l-ati vazut niciodata postand pe social media filmulete cu pregatirea fizica. Dimpotriva, era si este un om dispus oricand sa isi traiasca viata, sa piarda noptile, sa faca abuz de mancare si de alcool. Iar cata vreme metabolismul l-a ajutat, acest lucru nu s-a vazut in timpul meciurilor. Pe final de cariera insa, am avut parte de un "Dinho" durduliu, cu serioase carente de ordin fizic. Insa si atunci fotbalul pe care il arata era unul de manual.Nu stiu cum sunteti voi, insa pana la el eu nu am vazut, pe "viu" sau in filmulete care ni-i pastreaza vii pe cei plecati demult dintre noi, un astfel de jucator.In mod evident nu sunt singurul sau primul care spune asta, dar Ronaldinho este cel care a adus fotbalul de pe Copacabana pe marile stadioane ale lumii. "Elasticul", "sombrero", "braziliana", no-look pass, "urechi", preluare pe umar, pe spate, pase cu umarul sau cu spatele, cu calcaiul, schimbari de directie, duble, executii, absolut tot. Daca ar exista un manual de fotbal care sa cuprinda tot ce poti face ca jucator in acest sport, de la mijloc in sus, probabil ca Ronaldinho le-a facut pe toate si inca unele noi!Sigur, Pele a fost impresionant in perioada aceea romantica a fotbalului, dar cam atat. In afara celor o mie de goluri nu are nimic memorabil. Maradona cu ale lui curse fantastice, in care insira adversarii ca pe margele, este complet lipsit de eleganta comparat cu "Dintosul". Messi, acest Maradona al epocii noastre, este inca si mai rudimentar. Ronaldo, atat originalul cat si Cristiano, sunt departe de tot.Din nou, daca analizam statistici, toti stau mai bine. Dar fotbalul nu inseamna statistica. Sau nu ar trebui sa insemne asta.Conform definitiei proprii a fotbalului, Ronaldinho este cu siguranta si de departe cel mai bun din istorie.Si ce este cu adevarat impresionant la el este faptul ca a reusit sa se impuna peste tot. In fotbalul "mare" a jucat la cel mai inalt nivel si a fost innobilat cu cele mai importante trofee, dar a oferit momente senzationale si pe alte suprafete. Este suficient sa vedeti cateva dintre meciurile jucate de el in sala, acolo unde tehnica iesita din comun l-a ajutat sa isi domine adversarii. Puteti de asemenea sa il urmariti la meciurile de pe plaja, acolo unde e nevoie de cu totul si cu totul alte abilitati, din nou impunandu-se cu lejeritate. Chiar si in puscaria din Paraguay unde a fost detinut cateva saptamani s-a impus in fotbalul jucat pe maidan!Din pacate, in goana dupa recorduri si goluri, geniul brazilianului a ramas in umbra unor jucatori buni, dar nu neaparat unici. Pentru ca atunci cand il compari pe Messi cu Maradona nu stiu daca poti gasi diferente mari. Sau pe Cristiano cu brazilianul Ronaldo. Si lista poate continua.Pe Ronaldinho nu il poti compara insa cu nimeni, este unic in istoria fotbalului si de aceea mi se pare ca locul sau este acolo, pe prima pozitie.