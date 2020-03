Decizia luata de procurorii din Paraguay dupa ce Ronaldinho a fost prins cu un pasaport fals

Ziare.

Ronaldinho si fratele sau Roberto Assis, care este managerul sau, au intrat miercuri in Paraguay cu documente false, au indicat oficialii. Dupa ce au fost retinuti de autoritati, ei au fost audiati de politie.Procurorul Federico Delfino a precizat ca fratii au recunoscut ca au incalcat legea, dar au precizat ca nu au facut-o intentionat.''Cautam o cale de iesire din aceasta chestiune care sa nu rezulte intr-o acuzare formala si care sa recunoasca faptul ca oamenii au fost surprinsi'', a declarat Delfino.Un judecator va decide vineri daca va accepta recomandarea lui Delfino. Daca o va face, va dicta o pedeapsa alternativa, posibil o amenda in folosul unei cauze caritabile.Avocatul lui Ronaldinho, Adolfo Marin, nu a putut fi contactat pentru a comenta situatia.Ronaldinho si fratele sau au parasit aeroportul Guarulhos din Sao Paulo miercuri, cu pasapoarte braziliene si au primit altele paraguayene ''imediat ce au coborat din avion'', in capitala Paraguayului, Asuncion.Barbatii au declarat ca pasapoartele au fost un cadou, iar ancheta a relevat faptul ca numerele pasapoartelor corespundeau altor persoane, a precizat Delfino.Adolfo Marin a afirmat ca brazilienii nu au nevoie de pasapoarte pentru a calatori in Paraguay, deoarece ambele tari sunt membre ale blocului Mercosul, dar nu a putut explica de ce Ronaldinho si fratele acestuia au prezentat pasapoarte paraguayene, desi recent calatorisera cu pasapoarte braziliene in China, Europa si SUA.Cei doi frati au fost invitati in Paraguay de un patron de cazino si au ajuns miercuri, pentru a lua parte la o tabara pentru copii fotbalisti si lansarea unei carti.Ronaldinho (39 ani), care a mai jucat la Atletico Mineiro, Flamengo, Milan si Paris St Germain, si-a incheiat cariera profesionista in 2015. El a fost ales cel mai bun fotbalist al anilor 2004 si 2005 de catre FIFA , a cucerit titlul mondial cu Brazilia in 2002 si Liga Campionilor cu FC Barcelona in 2006.