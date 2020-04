Prima reactie a lui Ronaldinho dupa ce a fost arestat

Ziare.

Eliberat dupa ce a platit o cautiune de 800 de mii de dolari, Ronaldinho a fost plasat in arest la domiciliu."Din primul moment, intentia noastra a fost sa colaboram cu sistemul de justitie pentru a clarifica faptele. Astfel, de atunci si pana acum, am explicat totul si am oferit ceea ce ni s-a cerut. Pentru mine a fost o lovitura grea, nu mi-am imaginat niciodata ca voi trece printr-o astfel de situatie. In intreaga viata am cautat sa ating cel mai inalt nivel profesional si sa aduc bucurie oamenilor cu fotbalul meu.Primul lucru va fi sa ii ofer un mare sarut mamei mele, care a trait vremuri grele, in aceasta perioada, incepand cu pandemia de COVID-19, in casa ei. Ulterior, voi absorbi tot impactul generat de aceasta situatie si voi merge mai departe, cu credinta si putere", a spus Ronaldinho pentru ABC TV.Ronaldinho a fost arestat, impreuna cu fratele sau, pe 4 martie, dupa ce au fost acuzati ca au utilizat pasapoarte false la intrarea lor in Paraguay.Ronaldinho si fratele sau au calatorit in Paraguay pe 4 martie pentru a promova o carte si pentru a participa la diferite actiuni caritabile, la initiativa fundatiei Fraternidad Angelical, care sprijina copiii saraci.Brazilienii au fost arestati in cursul aceleiasi zile, dupa ce politistii si-au dat seama ca au intrat in tara cu pasapoarte false, acuzatie negata insa de brazilieni.Conform lui Sergio Queiroz, avocatul brazilian al lui Ronaldinho, pasapoartele au fost oferite de fundatie lui Ronaldinho pentru ''a facilita posibilitatea de a face afaceri'' in Paraguay.C.S.