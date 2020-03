Ronaldinho a fost arestat

Ziare.

Ronaldinho si fratele sau, Roberto de Asis, sunt acuzati de detinere de pasapoarte false.Conform ministrului de Interne din Paraguay, vedeta braziliana a fost retinuta la Resort Yacht & Golf Club Paraguayo si Asuncion, unde a incercat sa foloseasca un document de nationalitate paraguayana, care a rezultat a fi contrafacut.Ronaldinho se afla in Paraguay pentru a participa la un curs de educatie sanitara pentru copii.O conferinta de presa, in care vor fi prezentate mai multe amanunte, e anuntata pentru joi dupa-amiaza.In 2018, justitita braziliana a dispus confiscarea celor doua pasapoarte detinute de Ronaldinho dupa ce acesta a construit ilegal o cladire si o platforma de pescuit intr-o zona protejata din vecinatatea lacului Guaiba, langa Porto Alegre si a acumulat datorii de peste 4 milioane de euro din taxe si amenzi neplatite.Ronaldinho, acum in varsta de 39 de ani, e considerat a fi unul dintre cei mai talentati fotbalisti din istorie.A jucat in cariera sa pentru Gremio, PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro si Fluminense.In nationala Braziliei a strans 97 de selectii si a marcat 33 de goluri.I.G.