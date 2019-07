Ronaldinho ar putea reveni in fotbal la o echipa anonima: Negociaza cu un club din Malta!

Ziare.

com

Maltezii de la Birkirkara au anuntat recent ca se afla in negocieri cu superstarul din America de Sud."Pot sa confirm ca exista posibilitatea ca Birkirkara FC sa il transfere pe Ronaldinho. Nu este nimic definitiv, insa discutiile sunt in desfasurare si trebuie sa asteptam sa vedem ce se intampla.In momentul de fata suntem in discutii cu investitori straini ce ar putea fi sponsori in aceasta mutare. Apropiatii lui Ronaldinho sunt interesati sa il vada la o echipa mica si fac totul pentru ca mutarea sa aiba loc. Cu siguranta ca un astfel de transfer ar aduce clubului nostru un beneficiu imens, nu numai fotbalistic, ci si din punct de vedere al imaginii", a declarat directorul tehnic al echipei malteze, Michael Valenzia, pentru Times of Malta Desi s-a retras din activitate de 4 ani, Ronaldinho este inca intr-o forma decenta, el evoluand deseori in partide demonstrative.M.D.