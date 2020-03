Ronaldinho primeste inca o veste proasta

Ziare.

Ronaldinho si fratele sau Roberto de Assis au fost incarcerati incepand din 6 martie, fiind acuzati de utilizarea unor pasapoarte false la sosirea lor in Paraguay.Potrivit site-ului brazilian Globo Esporte, oficialii paraguayeni au dispus ca inchisoarea de la marginea capitalei Asuncion sa inaspreasca protocoalele pentru a preveni raspandirea virusului ucigas.In afara interzicerii tuturor vizitatorilor, cu exceptia avocatilor, personalul inchisorii a primit ordin sa poarte manusi si masti de protectie, in timp ce toti prizonierii trebuie sa fie supusi zilnic unui control de sanatate.Ronaldinho si fratele sau au sosit in Paraguay pe 4 martie, pentru a participa la un eveniment caritabil, precum si pentru a promova o noua carte. Cei doi au fost arestati in cursul aceleiasi zile, dupa ce politistii si-au dat seama ca au intrat in tara cu pasapoarte false, acuzatie negata insa de brazilieni.Fostul star al Selecao, campion mondial in 2002, a sarbatorit sambata, in spatele gratiilor, implinirea varstei de 40 ani. El a obtinut cele mai importante performante la nivel de club in perioada petrecuta la FC Barcelona , echipa alaturi de care a cucerit doua titluri de campion in Primera Division (2005, 2006), precum si trofeul Ligii Campionilor (2006).