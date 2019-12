Ronaldinho surprinde: "Messi nu e cel mai bun din istorie"

Ziare.

Chestionat in legatura cu meritele lui Messi in obtinerea celui de-al saselea Balon de Aur din cariera sa, Ronaldinho a declarat:"Ma bucuri pentru Messi, pentru ca este un prieten, pe langa faptul ca e un simbol al Barcelonei. Nu imi plac comparatiile, pentru ca este dificil sa stabilesti cine este cel mai bun din istorie. Cand exista jucatori precum Diego Maradona , Pele sau Ronaldo , nu pot spune ca Messi este cel mai bun din istorie, ci doar ca este cel mai bun din epoca sa".Ronaldinho a facut aceste declarati cu ocazia unui meci demonstrativ la care a participat pe stadionul Centenario din Morelos (centrul Mexicului), insotit de guvernatorul acestui stat, fostul fotbalist mexican Cuauhtemoc Blanco, informeaza EFE.Starul brazilian, care a mai evoluat in cursul carierei sale la AC Milan si Paris Saint-Germain, a semnat un contract pentru disputarea mai multor meciuri amicale in Mexic, impotriva unor echipe formate din foste vedete din liga acestei tari.Anterior, el a participat la Cancun (sud-estul Mexicului), la un asa-numit "meci pentru pace", in care si-a intarziat iesirea pe teren timp de 90 de minute, pana cand i-a fost platita suma de 300.000 de dolari, pe care convenise sa o primeasca.