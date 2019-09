Patronul Ronaldo are planuri mari: Vrea sa-si duca echipa in Champions League

Ziare.

com

"Obiectivul pentru urmatorii ani este sa ramanem in prima divizie spaniola, iar in cinci ani, odata ce reusim sa ramanem, sa restructuram clubul, sa facem toate investitiile necesare si sa luptam pentru un loc de Liga Campionilor. Trebuie sa ne propunem obiective indraznete", a spus Ronaldo pentru EFE.Potrivit acestuia, se intentioneaza si cumpararea stadionului "Jose Zorrilla", care in prezent apartine municipalitatii.Dupa sase etape din actuala editie a primei ligi valorice din Spania, Valladolid se afla pe locul 14 (din 20) cu 6 puncte, urmand sa o intalneasca duminica in deplasare pe Espanyol Barcelona