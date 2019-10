Ronnie O'Sullivan a realizat breakul maxim de 147 de puncte la turneul demonstrativ de la Bucuresti (Video)

Ziare.

Breakul maxim a venit in timpul partidei demonstrative jucate sambata cu campioana mondiala en-titre de snooker feminin Reanne Evans.Este primul break de 147 de puncte care se face in Romania, chiar daca turneul a fost unul doar de tip demonstrativ. Ronnie a luat parte la aceasta gala demonstrativa care s-a facut in memoria regretatului comentator de snooker Marius Ancuta, care a incetat din viata anul trecut.Breakul lui Ronnie a fost reusit chiar in primul frame dintre cele 7 disputate cu Reanne Evans, meciul fiind arbitrat de romanul Alex Crisan.O'Sullivan este de 27 de ani jucator profesionist de snooker, are 5 titluri mondiale la activ si in toata cariera sa a izbutit sa realizeze breakul maxim de 15 ori in competitii oficiale, record absolut in snookerul mondial.Mai jos aveti imagini VIDEO cu ultima parte a break-ului realizat de Ronnie la Bucuresti: