Dosarul Rosia Montana la UNESCO: Cum ar putea decizia Guvernului Dancila sa se intoarca impotriva Romaniei

Asta spune fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu, cel care a facut primul pas pentru includerea sitului pe lista UNESCO. Senatorul USR a fost delegat de Parlamentul Romaniei, la Manama, Bahrain, la sesiunea in care, desi era ca si acceptata in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana a fost lasata pe dinafara, la cererea Guvernului.Alexandrescu a explicat, pentru, cum pozitia Guvernului Dancila ar putea fi cea care, in final, sa duca la pierderi financiare."In opinia mea si a partidului pe care il reprezint, apararea statului roman ar fi fost ca statul sa staruie si sa obtina includerea Rosiei Montane pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ar fi aratat in felul acesta ca statul isi protejeaza valorile istorice si zonele cu valoare exceptionala. In fond, aceasta lista despre asta e in primul rand, de recunoastere a unei valori universale exceptionale si ea presupune ca Rosia Montana ar fi intrat intr-o galerie de asemenea situri din lumea intreaga.Asta insemna pentru statul roman sa isi reprezinte interesele si sa se apere intr-un proces de arbitraj. Din pacate, statul roman a ales varianta contrara, care reprezinta o slabiciune din punctul meu de vedere.. Eu cred ca, daca vom pierde acest proces de arbitraj, il vom pierde pe seama declaratiilor iresponsabile ale unor oameni politici aflati la guvernare", a declarat, pentru, Vlad Alexandrescu.Un principal argument adus de cei de la Putere in apararea lor este ca si in timpul guvernarii tehnocrate au existat voci care s-au opus depunerii dosarului la UNESCO si ca ministrul care a depus dosarul, Corina Suteu, a facut acest lucru fara aprobarea premierului Dacian Ciolos."A fost intr-adevar o discutie in Guvern cu privire la oportunitate si pana la urma, ca in Conventie statele parte sunt reprezentate de Ministerul Culturii din fiecare tara si de aceea a fost dosarul depus cu semnatura ministrului Culturii. Faptul ca au fost discutii a fost o chestie interna, dar acestea nu au prejudiciat in niciun fel depunerea dosarului.Eu am facut. A fost practic decizia care a dus ulterior la depunerea dosarului. Dupa aceea a trebuit facut dosarul. Redactarea unui dosar de nominalizare la Patrimoniul Mondial este o operatiune foarte laborioasa, e un dosar serios, lucrat de specialisti, de urbanisti, de experti de mediu, experti de arheologie, de patrimoniu. Dosarul comporta circa 150 de pagini cu tot cu planuri, schite, fotografii. Separat, exista un plan de management al intregii operatiuni care a fost lucrat si a fost depus, de asemenea si acela destul de substantial.Si de aceea a fost gata abia in decembrie. In decembrie au fost niste discutii intr-adevar in Guvern si ele s-au finalizat cu depunerea dosarului in ianuarie", a explicat senatorul USR.Am vrut sa stim si daca, la momentul in care s-a solicitat includerea Rosiei Montane in lista tentativa a Patrimoniului UNESCO s-au facut analize in ce priveste impactul in procesul de arbitraj.Alexandrescu spune ca nu, pentru ca nu are, in realitate nicio legatura."Includerea in UNESCO a unui obiectiv nu tine de niciun fel de chestiuni economice ale Romaniei. Amestecul intre una si alta, sau ideea ca una ar putea prejudicia cealalta a venit mai tarziu si a fost lansat intr-un mod nefercit si lipsit de obiectivitate. Statul trebuie sa aiba in vedere protejarea monumentelor istorice, punerea lor in valoare, vizibiliattea si planul de management si eventuale fonduri externe pentru restaurare, promovare si atragerea lor in zone de circuit turistic. Acest lucru se realizeaza prin includerea in lista Patrimoniului Mondial.Ideea ca acest lucru ar putea sa aduca prejudicii unei companii miniere sau statului roman intr-un proces de arbitraj a fost o idee indusa si dupa parerea mea complet falsa. Ea a prevalat sub o guvernare care in mod evident, in loc sa apere interesele tarii, apara interesele unei companii miniere", a mai spus fostul ministru.El explica si ca retorica potrivit careia dupa includere nu se va mai putea "sapa nici dupa rame la Rosia Montana", cum spunea fostul premier Mihai Tudose, este una falsa."Ceea ce nu s-a spus destul e cacand ea e protejata ca monument istoric categoria A. Doar atat, trebuie ca exploatarea sa obtina avizele necesare de la Ministerul Culturii si Ministerul Mediului.Proiectul Gabriel Resources voia sa invadeze zona cu cianuri, sa o transforme intr-un crater urias, sa distruga tot ce e acolo si evident ca acest lucru s-a impotmolit pentru ca nu a obtinut pana la urma toate avizele necesare., nu e o supralegalizare UNESCO si nici nu da autorizatii de exploatare.si exista exemple de tari care au avut situri in lista Patrimoniului Mondial si le-au retras pentru a face alt lucru. De pilda, Germania a vrut sa faca un pod pe zona unui sit protejat din lista UNESCO si atunci l-au retras de pe lista si au facut podul.care crede ca legislatia Romaniei e un lucru pe care il putem modifica cum vrem astfel incat sa facem ce vrem si sa intre bani in buzunarele noastre de la cine vrem. E vorba despre o imensa afacere de coruptie care se desfasoara de peste 20 de ani", ne-a mai spus Alexandrescu.L-am intrebat si cum au perceput ceilalti delegati de la UNESCO solicitarea Romaniei. Senatorul USR spune ca "erau mirati ca un stat ca Romania, in loc sa se bata pentru includere, face tot ce poate ca sa opreasca includerea"."Dar Conventia Patrimoniului Mondial e o conventie semnata intre state.. Mizeaza pe cartea izolarii, asa cum a facut Ceausescu.In general, in epoca noastra, statele lupta pentru ceva opus - incearca sa fie cunoscute, sa fie vazute locurile, sa vina oameni in zonele acelea, sa inceapa cooperarea internationala, sa obtina fonduri pentru restaurare, pentru ca, deci ar fi vorba de bani pentru abiliatre, conservare, punere in valoare, care ar putea fi folositi in mod foarte inteligent", a explicat Vlad Alexandrescu.Senatorul USR aminteste ca "in decizia Comitetului scrie clar ca Romania ar trebui sa continue activitatile de monitorizare, de cercetare, conform recomandarilor ICOMOS, care prevad toate aceste operatiuni, asa ca le facem pe banii nostri".In momentul de fata nu se face nimic la Rosia Montana, este o zona parasita, aflata in extrema saracie, oamenii nu mai au unde sa lucreze, multi dintre ei au plecat, s-a desfiintat scoala, copiii se duc in scoli din sate alaturate, localnicii sunt disperati de lipsa unor perspective reale.Exista alternative? Vlad Alexandrescu spune ca da, Rosia Montana poate fi pusa pe harta turismului international sau macar national."Incearca sa dai acestor oameni o alternativa. Asta ar trebui sa faca ministrul Culturii in primul rand. Pentru ca tine de patrimnoiu, acolo sunt case foarte frumoase, casele din sat, case vechi din secolul XVIII, XIX, dincolo de ceea ce se afla in subteran, adica monumentele romane. Si satul e foarte frumos si ar putea fi pus in valoare. Exista posibilitatea de a face lucruri bune pentru Rosia Montana in continuare", spune senatotul USR.Si exista si o veste buna, mai spune Vlad Alexandrescu: "Partea buna a deciziei UNESCO asa cum a fost ea formulata in final, in contra statului roman, e ca Romania poate reveni in acest interval de 3 ani din nou cu propunerea, pentru ca initial varianta pe care guvernul o sugerase era ca nu va putea reveni pana la finalizarea arbitrajului. Ori, cum ne asteptam ca finalizarea arbitrajului sa dureze ani de zile, era foarte probabil ca dosarul actual, care e valabil doar 3 ani, sa fie perimat".Trei ani in care Rosia Montana ar putea fi salvata, ca si oamenii de acolo.