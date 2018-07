Ministrul Culturii spune ca la UNESCO a fost obtinuta o victorie: Rosia Montana e oricum protejata

Rosia Montana, protejata oricum? Tudose, 29 august, 2017: Putea sa o declare protejata pe la noi prin casa, iar noi o protejam, noi o deprotejam

"Dupa cum stiti, statul roman risca sa piarda 4,4 miliarde de dolari la Curtea de Arbitraj de la Washington. Acum, pe 2 iulie, in consens, cei 21 de membri reprezentanti ai guvernelor din UNESCO au decis ca interesul Romaniei este intemeiat si rational si au decis amanarea acestui lucru pana cand se va lamuri litigiul pe care il are Romania de rezolvat la Washington", a declarat Ivascu, la Antena 3, potrivit Agerpres.Ivascu sustine ca oricum Rosia Montana este protejata de legislatia nationala."Guvernul Romaniei, dupa ce am avut si intalnirea la CSAT, a hotarat ca cel mai important pentru noi este amanarea, care inseamna ca trei ani de zile, pana cand procesul se va finaliza, nu se intampla absolut nimic.Noi printr-o simpla solicitare putem oricand reintra pe lista aceasta UNESCO. Dar ce trebuie specificat in mod special este ca Legea 5 din 2000, precum si Legea 422 din 2001 au declarat acest lucru ca fiind monument istoric de importanta nationala si universala.Deci noi suntem protejati oricum de legile noastre si nu poate exploata nimeni si stiti foarte bine ca pentru a obtine orice aviz de exploatare sau orice alt lucru iti trebuie aviz de la Mediu, de la Agentia Nationala a Resurselor Minerale si categoric de la Ministerul Culturii, ceea ce cu siguranta nu s-ar fi obtinut. Deci iata, in acest timp, oricum nu se putea exploata, in acest timp oricum nu se putea intampla nimic, decat riscul major ca Romania sa piarda 4,4 miliarde de dolari", a sustinut George Ivascu.Guvernul Dancila nu este insa primul care a avut ideea retragerii dosarului Rosiei Montane.Predecesorul sau, Mihai Tudose, critica Guvernul Ciolos pentru ca a trimis dosarul la UNESCO, argumentand ca, odata inclusa in patrimoniul mondial, s-a terminat orice tentativa de a exploata aurul de acolo. In plus, declaratia lui Tudose din vara anului trecut arata si cat de protejate sunt, cu adevarat, siturile de legislatia romaneasca."E greu pana te accepta, dar dupa ce te-au acceptat, e aproape imposibil sa te retragi. Vom incerca sa retragem, sa scriem ca nu ne mai mentinem punctul de vedere, punandu-ne intr-o situatie absolut ciudata fata de organele internationale de profil. Daca lucrurile raman definitive, s-a inchis. Acolo sunt zacamintele noastre.(Guvernul Ciolos - n.red.) putea sa o declare protejata pe la noi prin casa, iar noi o protejam, noi o deprotejam - puteam sa spunem ca acolo traieste ultima specie de libelula si apoi constatam ca libelula nu mai e si nu a lasat mostenitori", explica Tudose anul trecut.Revenind la declaratiile de acum ale lui George Ivascu, acesta il acuza pe fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu de "uzurpare", pentru ca, prezent la Bahrein in calitate de senator al Romaniei si secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, a fost impotriva cererii formulate de Guvern."Statul roman, Guvernul Romaniei, era reprezentat in mod oficial prin secretarul de stat (Razvan Rab - n.red.), care avea mandat clar de a cere acest lucru (amanarea - n.red.) si de a sustine cauza Romaniei. Din pacate, putem spune ca a fost un moment destul de delicat pentru Romania, cand, iata, un om care n-avea nicio calitate oficiala, pentru ca este fost demnitar al statului roman, deci nu reprezenta statul roman, s-a erijat si a uzurpat, sa zicem, calitatea ministrului secretar de stat trimis de catre Guvernul Romaniei, spunand ca el reprezinta Romania si interesele ei.Intr-adevar, important pentru noi acum este ca ei au inteles foarte clar, a fost consens, deci niciuna din tari nu a fost impotriva.prin faptul ca, repet, chiar ei au spus, este intemeiat si rational sa ne aparam interesele statului roman. Si", a sustinut ministrul Culturii.Actorul devenit ministru a prezentat si viziunea sa despre ce ar trebui sa se intample acum la Rosia Montana."Cred ca mult mai important pentru noi acum ar fi dezvoltarea infrastructurii in ceea ce priveste turismul local, pentru ca e un peisaj deosebit, un peisaj cultural de importanta nationala si universala si cred ca mai degraba ne-am preocupa de acest lucru in aceasta perioada", a spus ministrul George Ivascu.In alta ordine de idei, ministrul Culturii a anuntat, joi, ca Guvernul are in circuitul de avizare un proiect de lege pentru un fond de investitii destinat patrimoniului."Pot sa va anunt in premiera ca este pe circuitul de avizare acum un proiect de hotarare de guvern prin care vom avea un fond de investitii tocmai pentru a salva patrimoniul pe care il avem si evident de a construi, cum au facut si inaintasii nostri, creand Romania moderna acum 100 de ani, de a construi noul patrimoniu", a mai spus Ivascu.Comitetul Patrimoniului Mondial a decis luni, la Manama, in Bahrain, ca propunerea Guvernului Romaniei de a amana inscrierea Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista UNESCO este una intemeiata si rationala, avand in vedere interesele statului roman.